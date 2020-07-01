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Складні виїзди для Динамо і Шахтаря – УПЛ затвердила дати й час початку матчів 30-го туру

1 липня 17:43 - Читать на русском
Складні виїзди для Динамо і Шахтаря – УПЛ затвердила дати й час початку матчів 30-го туру
Десна – Шахтар / фото: Шахтар

Дирекція Прем'єр-ліги затвердила розклад матчів 30 туру, центральним у якому стане протистояння Шахтаря та Десни.

Після Класичного Динамо і Шахтарю належить провести складні виїзні матчі проти Олександрії та Десни відповідно. Обидва поєдинки будуть зіграні в один час – 12 липня о 19:30, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Динамо може отримати найлегше жеребкування Ліги чемпіонів за роки – в Зорі та Десни шанси значно гірші, Шахтар високо

Розклад матчів 30 туру Прем'єр-ліги:

11 липня (субота)

Колос – Зоря – 17:00

СК Дніпро-1 – Львів – 19:30

12 липня (неділя)

Маріуполь – Олімпік – 17:00

Карпати – Ворскла – 17:00

Десна – Шахтар – 19:30

Олександрія – Динамо – 19:30

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