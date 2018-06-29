Склад Англії в матчі з Бельгією один з наймолодших в історії команди на чемпіонатах світу

Склад Англії в матчі з Бельгією - другий наймолодший в історії команди на ЧС/ Фото: Reuters

Зараз національна команда родоначальників футболу – одна з наймолодших в історії.

Збірна Англії достроково забезпечила собі місце в 1/8 ЧС-2018 за підсумками двох перших турів, тому наставник "трьох левів" Гарет Саутгейт дав можливість перепочити ряду провідних футболістів команди в заключному матчі групового етапу ЧС-2018 проти Бельгії.

Середній вік футболіста збірної Англії, який вийшов на поле на матч проти збірної Бельгії склав 25 років і 251 день.

Це другий наймолодший склад "трьох левів" на чемпіонатах світу. Молодше був лише склад англійців, що вийшов на поле стадіону Сайтама 2. червня 2002 в матчі проти Швеції (1:1), пише Gracenote Live.

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Нагадаємо, Англія поступилась Бельгії у заключному поєдинку групового етапу чемпіонату світу з рахунком 0:1. Англійці в плей-оф зіграють зі збірною Колумбії. Матч відбудеться 3 липня о 21 годині.

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