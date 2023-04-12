"Рік тому стартувала наша серія благодійних матчів Match for peace та концертів Save Ukraine. Тоді головною метою для нас було інформування міжнародної спільноти про жахливу війну, яка прийшла на нашу землю.

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Не менш важливо, що дякуючи підтримці вболівальників зі свого світу, за 15 матчів і 2 концерти було зібрано понад 50 мільйонів гривень фінансової допомоги, яка була перерахована на потреби Міністерства соціальної політики для допомоги Україні та українцям, які постраждали від війни з російським агресором", – повідомив київський клуб в Instagram.

Крім того, Динамо вказало, що у співпраці з платформою UNITED 24 за кошти, зібрані під час благодійних телемарафонів Save Ukraine в Берліні та Амстердамі, було відновлено зруйноване відділення лікарні №3 у Чернігові, а також придбані сучасні рентген-апарати, які вже працюють у харківських лікарнях та допомагають лікарям бачити, де саме застряг уламок від снаряда у пораненого, та дістати його.

Нагадаємо, у 2022 році Динамо зіграло благодійні матчі з низкою клубів Європи – Легією, Борусією Д, Галатасараєм, Ліоном, Евертоном, Динамо Загреб та іншими.

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