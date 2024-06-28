"Синьо-жовті" через достроковий виліт з континентальної першості обмежились лише десятьма з гаком мільйонами євро.

Загальний призовий фонд чемпіонату Європи у Німеччині склав 331 мільйон євро, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У цю суму входить 222 мільйони за участь команд (9,25 млн кожній) плюс 109 мільйонів євро за результати на турнірі.

Окрім того, Союз європейських футбольних асоціацій виплатить близько 240 мільйонів євро клубам, гравці яких беруть участь у турнірі. Сума розраховуватиметься за кількістю гравців, чисельністю днів, проведених на Євро та класифікацією клубів ФІФА для компенсації тренувань.

Шляхом нехитрих підрахунків може констатувати, що збірна України заробила на Євро-2024 лише 10,75 мільйона євро – 9,25 млн за участь, 1 млн за перемогу над Словаччиною та 0,5 млн за нічию з Бельгією.

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