"Скільки вартує совість?", – Мілевський і Ко отримали обґрунтовану претензію від фанатів Динамо Брест
Вболівальники брестського Динамо стурбовані майбутнім країни.
Динамівські фанати висунули претензію команді Мілевського через мовчання щодо нестабільної політичної ситуації в країні.
Хацкевич прокоментував протести проти Лукашенка в Білорусі, порівнявши їх з Майданом
Вболівальники намалювали красномовне графіті, поставивши футболістам риторичне запитання: "Скільки вартує ваша совість?"
Нагадаємо, після виборів у Білорусі місцеві жителі повиходили на вулиці на знак протесту проти чинного режиму Олександра Лукашенка. Білоруський диктатор намагається зупинити масові акції силою, використовуючи ОМОН – кілька людей загинули, а тисячі вже постраждали.
"Вийшли на поле і обкакались": правила футболу Олександра Лукашенка – останнього диктатора Європи