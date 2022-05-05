Після вильоту "містян" за крок до фіналу ЛЧ француз опублікував мем із Боббі Чарльтоном та веселим для фанатів МЮ діалогом.

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"Сер Боббі, чи можете ви ще раз перевірити, чи немає там Манчестер Сіті? (на тильній стороні трофею, де розміщують імена переможців турніру – прим.). Ні, все ще немає", – така символічна розмова Евра і сера Боббі Чарльтона зображена на картинці в Instagram.

"Як думаєте, скільки років мені та серу Боббі ще потрібно перевіряти? Рік, 5, 90?" – завершив Евра свої знущання.

Нагадаємо, Манчестер Сіті ще жодного разу не вигравав ЛЧ (в активі Ман Юнайтед три перемоги в турнірі). Рік тому команда Гвардіоли програла у фіналі, а вчора, 4 травня, драматично вилетіла від Реала в 1/2.

Зауважимо, що Манчестер Сіті гарантував собі участь у Лізі чемпіонів 2022/23, а от Юнайтед у найпрестижнішому євротурнірі не буде – МЮ фактично втратив шанси на 4 місце АПЛ.

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