Напередодні каталонська Жирона офіційно підтвердила підписання Владислава Ваната. Український форвард поставив підпис під 5-річним контрактом. Згідно з повідомленням Ніла Соли, Динамо отримало за трансфер найкращого бомбардира УПЛ 17 млн євро, активувавши клаусулу гравця. Себто, чемпіон України від перепродажу гравця не отримає жодної копійки, як передбачалося раніше.

Ванат, до слова, був присутній на трибунах під час останнього матчу Жирони проти Севільї (0:2), який "біло-червоні" успішно провалили. На жаль, на поле Монтіліви не з’явився жоден українець, а з урахуванням Владислава їх у клубі тепер троє: кіпер Крапивцов і вінгер Циганков, ім’я якого не потребує зайвого промоції. Детальніше про це та інше дивіться у новому відео на нашому YouTube-каналі.

