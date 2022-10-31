"Канали платять десятки мільйонів євро за придбання прав на телетрансляцію. Але на місцях створюють такі умови, що коментатори, які повинні доповнювати дорогий продукт, змушені працювати на кількох роботах.

Setanta Sports припинила співпрацю з Юрієм Кириченком

Гонорар за трансляцію одного матчу – 750 гривень. Це шніцель і велике пиво в австрійському не найдорожчому ресторані. Скільки матчів за тиждень повинен прокоментувати коментатор, щоб нормально жити? Я відштовхуюсь від тисячі доларів. Згадаю ще фразу Селезньова про те, що чоловік має годувати сім'ю. Так, за 30 днів треба відпрацювати 50 матчів", – заявив журналіст в етері Вацко on air.

Нагадаємо, нещодавно в українському коментаторстві стався курйозний випадок. Юрій Кириченко працював на двох матчах паралельно для двох трансляторів – MEGOGO і Setanta Sports. Друга компанія його звільнила.

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