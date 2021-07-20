"Загальні витрати на проведення Олімпійських ігор, які понесли уряд Японії і уряд Токіо, склали 15,4 мільярдів доларів", – повідомив Муто на 138-й сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

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Він також додав, що після перенесення Ігор у Токіо на 2021 рік бюджет змагань переглянули та додатково виділили 900 млн на створення безпечного середовища для проведення турніру.

Разом з тим, грошові видатки Олімпійського комітету також відкрив президент організації. "Ми внесли 1,7 мільярда доларів в успіх Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо", – цитує Томаса Баха Р-Спорт.

Нагадаємо, Ігри-2020 триватимуть з 23 липня по 8 серпня. Вони повинні були відбутися ще в 2020 році, однак через пандемію COVID-19 їх перенесли на це літо. Найголовніший планетарний спортивний форум пройде за порожніх трибун. На церемонії відкриття і закриття допустять лише обмежене число VIP-гостей.

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