Динамо – Шахтар: Скічко прогнозує результативний матч

Коментатор MEGOGO Вадим Скічко поділився враженнями перед матчем 3 туру УПЛ між Динамо та Шахтарем.

"Матчі Динамо та Шахтаря – це найкраще, що є в українському футболі. Тому оглядати ці матчі слід з різних боків. Почнемо з ігрового. Цього року у чотирьох попередніх матчах між затятими суперниками було три нічиї (одна з них, у Кубку, перетворилася на перемогу гірників у серії пенальті) та перемога Динамо у нещодавньому Суперкубку. Кожен матч був надзвичайно напруженим і тому велика кількість нічиїх не дивина.

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У 2019 році лише у одному українському Класичному не було голів від обох колективів – у квітні у чемпіонаті Динамо, напевно, вже змирилося з черговим чемпіонством Шахтаря, тому тоді було 0:0 з нулем ударів у площину воріт від киян. Переконаний, найближчої суботи історія буде зовсім інша і хоч господарі поля можуть бути втомлені після вояжу до Бельгії, однак свій гол вони зобов’язані заробити. Початок сезону – не той час, аби грати у захисний футбол, тож, на мою думку, обидві команди здатні на голи у всеукраїнському дербі", – цитує Скічка Рейтинг Букмекерів.

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