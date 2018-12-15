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Скелотто покинув Боку Хуніорс, команду може очолити Сколарі

09:45 76 Читать на русском
Скелотто покинув Боку Хуніорс, команду може очолити Сколарі
Гільєрмо Скелотто / фото: ФК Бока Хуніорс

Бока Хуніорс залишилась без тренера. Контракт Гільєрмо Скелотто підійшов до завершення, а сторони не стали продовжувати угоду.

Після поразки у нещодавньому фіналі Кубка Лібертадорес Бока Хуніорс залишилась без головного тренера. Гільєрмо Скелотто покинув команду, подякувавши керівництву клубу за роботу, повідомляє офіційний сайт Боки.

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Скелотто працював у клубі з 2016 року. Новим тренером Боки Хуніорс може стати Луїс Феліпе Сколарі, інформує Ole. У даний час 70-річний Сколапрі працює в Палмейрасі, який нещодавно став чемпіоном Бразилії.

Нагадаємо, Сколарі приводив збірну Бразилії до перемоги на ЧС-2002. Також тренер відомий роботою в лондонському Челсі.

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Трансфери Світ Бока Хуніорс Бока Хуніорс Луїс Феліпе Сколарі Луїс Феліпе Сколарі Гільєрмо Баррос Скелотто Гільєрмо Баррос Скелотто
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