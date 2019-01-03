Лос-Анджелес Гелаксі тепер тренуватиме екс-наставник Боки Хуніорс Гільєрмо Скелотто.

Гільєрмо Баррос Скелотто очолив Лос-Анджелес Гелаксі, повідомляє офіційний сайт американського клубу.

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Про подробиці угоди 45-річного фахівця з клубом не повідомляється.

Попереднім місцем роботи Скелотто була Бока Хуніорс, якою він керував з 2016 року і двічі вигравав чемпіонат Аргентини.

Раніше повідомлялося, що Бока прийняла рішення не продовжувати контракт з тренером після поразки у фіналі Кубка Лібертадорес.