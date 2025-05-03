Наставник Реала Карло Анчелотті на захотів відповідати на запитання журналістів щодо своєї долі в королівському клубі.

Перед матчем проти Сельти в 34-му турі Ла Ліги Карло Анчелотті дав традиційну прес-конференцію.

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Іспанські журналісти на тлі великої кількості чуток про інтерес збірної Бразилії та Аль-Хіляля запитали італійського фахівця про його майбутнє.

"Що я можу уточнити про збірну Бразилії? Я дуже люблю свій клуб, гравців та вболівальників. І я поважаю їх усіх, тому розповім про своє майбутнє 25-го травня, а не раніше. Ми будемо боротися за титул Ла Ліги до останньої секунди останньої гри. Ми зосереджені на цьому і не думаємо ні про що інше. В поточному сезоні у нас було багато травм, багато труднощів, але ми переконані, що можемо виграти завтрашній матч", – цитує Анчелотті Diario AS.

Додамо, що матч 34-го туру чемпіонату Іспанії між Сельтою та Реалом відбудеться 4 травня. Стартовий свисток – о 15:00 за київським часом.

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