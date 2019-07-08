"Сказав Ярмоленку: "Сьогодні вийдеш і заб'єш через себе", – екс-гравець Десни пригадав дружбу з вінгером Вест Хема

Колишній футболіст Десни Денис Легеда пригадав один з епізодів перебування в одній команді з вінгером Вест Хема Андрієм Ярмоленком.

"Був ще молодий, не було родини. Жив у задоволення, для себе. Футбол був на першому місці. Я отримував досвід, прагнув розвитку. Було багато гравців, в яких було чому навчитися. Той же Олег Ратій, який грав у запорізькому Металурзі у Кубку УЄФА. Іван Богатир, Дмитро Колодін... Багато було своїх вихованців. Запам’яталася дружба з Андрієм Ярмоленком.

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На запасному полі, яке було у той час ну зовсім вже ніяким, після кожного тренування ми залишалися та пробивали штрафні. Пам’ятаю, як Андрюха починав свою кар’єру.

Коли ми поїхали на виїзд із сумським Спартаком, ми обидва були на заміні. Приїхали, ходимо по полю. Стадіон Ювілейний – велика чаша. Я показую Андрію на ворота й трохи жартом кажу: "Сьогодні вийдеш та через себе заб’єш у ті ворота". Він виходить на заміну та забиває ножицями через себе! Трохи був у щоці, але після цього його кар’єра пішла вгору", – цитує Легеду офіційний сайт Десни.

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