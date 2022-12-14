Нещодавно 31-річний нападник вчетверте покинув Верес, достроково розірвавши контракт з рівненським клубом. У сезоні 2022/23 Сергійчук втратив місце в основі команди Юрія Вірта і вирішив продовжити кар'єру в іншому місці.

Сергійчук та ще 2 гравці покинули Верес

– У минулому сезоні ти відіграв набагато більше хвилин, ніж в першій частині цього чемпіонату. Як ти вважаєш, чому почав грати менше?

– Не знаю, важко сказати. Можливо, я десь не так щось робив. У нас команда змінилася, трішки футбол змінився. Це, певно, питання до головного тренера.

– А чи не було у тебе конфлікту з Віртом?

– Та ні. Я не підходив до нього із запитаннями про свій ігровий час. Це тренер, він відповідає за результат і вирішує, кому грати.

– У тебе контракт з Вересом закінчувався влітку 2023-го, чому вирішили раніше закінчити співпрацю?

– Так, дійсно, мій контракт був до літа. Але ми мали домовленість, що взимку будемо його переглядати. Тому що нас поставили перед фактом ‒ будуть ось такі мінімальні умови. Або так, або ніяк. Ми домовилися, що на мінімальних умовах рухаємося до зими, а взимку переглядаємо, або розходимося.

– Ти знав перед зустріччю, що покинеш команду?

– Перед зустріччю з президентом я переговорив із головним тренером і він сказав, щоб я домовлявся з Надєїним, бо я повідомив Вірту, що за таких умов я в клубі лишатися не буду.

– Фінансові умови?

– Так. А на зустрічі з президентом я озвучив, скільки б хотів отримувати, і вони сказали, що подумають. Чемпіонат закінчився, подзвонив Юрій Миколайович і сказав, що розходимося.

– Ніяких заборгованостей Верес перед тобою не залишив?

– Певні формальності у нас із клубом є, але про це ще рано говорити.

– Чи правда, що преміальні у Вересі можуть навіть перевищувати основну зарплатню?

– Так, звичайно.

– А як ти взагалі ставишся до такої системи, коли премія може бути більшою, ніж зарплатня?

– Не сказати, що негативно, але по-своєму це є неправильно, адже команда не складається з одинадцяти гравців, які грають, перемагають і отримують гарні преміальні. А людина, яка так само місяць працює і не виходить у складі, отримує частинку буквально від премії, – цитує Сергійчука Український футбол.

Першу частину УПЛ 2022/23 Верес завершив на 10-й позиції УПЛ. Сергійчук зіграв 14 матчів, забив 1 гол.

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