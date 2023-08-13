"Початок гри був хорошим в обох компонентах – як в атаці, так і в захисті. Ми забили чудовий перший м'яч, забили чудовий другий, але, на жаль, офсайд. Мак Аллістер – дуже хороший футболіст. Могли це побачити перед першим голом. Нові гравці дали нам більші можливості в атаці. Собослай – звір, на трьох позиціях зіграв. Топові хлопці.

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Я можу зрозуміти поведінку Салаха (дуже нервував після заміни – прим.), бо, якби Мо забив, він встановив новий рекорд за кількістю голів у стартових турах АПЛ, але я не думав про це. Нам потрібна була стабільність та свіжі сили. Гра була дуже напруженою для всіх. Це все, що я можу сказати щодо цього, його реакція була абсолютно нормальною.

Якщо ви запитаєте мене, чи я задоволений грою, то ні, але цього достатньо, щоб зробити крок вперед. Ми мали моменти. Дуже інтенсивна, я навіть сказав би, що це дика гра. Ми мали контролювати ситуацію більше, але не могли. Тож продовжуємо працювати", – цитує Клоппа BBC.

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