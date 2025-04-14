Голкіпер київської Оболоні Денис Марченко відреагував на інформацію про зацікавленість до нього від клубу французької Ліги 1.

– Кілька днів тому була інформація про те, що один із французьких клубів Ліги 1 хотів би здійснити влітку твій трансфер. Що ти знаєш про цю ситуацію?

– Чесно кажучи, про це я нічого не знаю. Мені ніхто нічого не казав про зацікавленість французького клубу.

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Я маю агентів. Я з ними говорив, але вони мені сказали думати лише про футбол. Наразі я повністю сконцентрований на виступі Оболоні у чемпіонаті України, – заявив Марченко у коментарі для Sportarena.

Додамо, що після дебюту в професіональному футболі в лютому, він встиг зіграти пʼять матчів, з яких чотири – без пропущених голів.

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