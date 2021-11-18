Антоніо Балсека, який займається пошуком футболістів для Руха, вранці 12 вересня був затриманий за кермом у стані алкогольного сп'яніння, повідомляє Zaxid.net.

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Під час перевірки на драгері було виявлено, що вміст алкоголю у крові був майже утричі вищий за допустиму норму. До суду еквадорець не з'явився. Його оштрафували на 17 тисяч грн. Варто відзначити, що у Балсеки немає водійського посвідчення.

На своїй сторінці в Instagram Антоніо публікує фото з новачками львівського клубу.

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