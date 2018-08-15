Скаут Манчестер Сіті називав темношкірих гравців "BBQ" – черговий расистський скандал в Англії

Скаут Манчестер-Сіті Дін Рамсдейл знаходиться під слідством через расизм.

Дін Рамсдейл, молодіжний скаут чемпіонів Англії, називав темношкірих гравців "BBQ" (big, black and quick), що означає "великий, чорний і швидкий", повідомляє the Mirror.

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За інформацією видання, Манчестер Сіті уже вжив заходів і розпочав розслідування інциденту після того, як один зі співробітників клубу висловив обурення риторикою Рамсдейла стосовно темношкірих футболістів.

Рамсдейл, який має більш ніж 20-річний досвід роботи в англійському молодіжному футбол, працював у Ман Сіті з червня 2017 року після переходу з Шеффілд Венсдей.

Нагадаємо, що лише взимку Вест Хем звільнив скаута Тоні Генрі через расистський скандал.