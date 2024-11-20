53-річний Олівер Рунерт вирішив балотуватися в Бундестаг від партії Альянс Сахра Вагенкнехт від землі Берлін. Таким чином, з 1 січня головний скаут берлінського Уніона тимчасово призупинить свої обов'язки в клубі. "Із січня він присвятить себе передвиборчій діяльності на федеральних виборах, які, як очікується, відбудуться 23 лютого 2025 року", – йдеться в офіційній заяві клубу.

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Ця новина не стала цілковитою несподіванкою, оскільки минулого літа Рунерт уже наголошував в інтерв'ю газеті Westfalenpost, що "якщо я хочу бути обраним до Бундестагу, мені доведеться зайнятися цим у 2025 році. Я цілком можу собі уявити, що піду на цей крок. Це буде мій останній шанс. Якщо я не зроблю це у 2025 році, то не зроблю вже ніколи, бо буду для цього занадто старим".

Шедевром скаутського мистецтва вважається підписання Рунертом Шеральдо Беккера і Данільйо Духі вільними агентами.

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