Скаут київського клубу сьогодні відвідає матч чемпіонату Ізраїля між Маккабі Петах-Тіква і Маккабі Тель-Авів, щоб остаточно визначитися з переходом 19-річного гравця.

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Угода все ж повинна відбутися, і Динамо заплатить за Абаду 4,5 млн євро, повідомляє Динамомания. Раніше представників вінгера шокували деякі умови контракту і вони взяли час на доопрацювання документу. Якщо всі проблеми владнаються, то Ліель 7 січня повинен вилетіти до столиці України.

Додамо, що матч Маккабі Петах-Тіква – Маккабі Тель-Авів відбудеться сьогодні, о 20:45 за Києвом. Абада провів у поточному сезоні 13 поєдинків, відзначився 4 голами та 3 асистами.

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