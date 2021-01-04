Скаут Динамо сьогодні особисто подивиться матч Абади – розв'язка важкого трансферу близько
Динамо готується зробити останній крок перед підписанням вінгера Ліеля Абади з Маккабі Петах-Тіква.
Скаут київського клубу сьогодні відвідає матч чемпіонату Ізраїля між Маккабі Петах-Тіква і Маккабі Тель-Авів, щоб остаточно визначитися з переходом 19-річного гравця.
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Угода все ж повинна відбутися, і Динамо заплатить за Абаду 4,5 млн євро, повідомляє Динамомания. Раніше представників вінгера шокували деякі умови контракту і вони взяли час на доопрацювання документу. Якщо всі проблеми владнаються, то Ліель 7 січня повинен вилетіти до столиці України.
Додамо, що матч Маккабі Петах-Тіква – Маккабі Тель-Авів відбудеться сьогодні, о 20:45 за Києвом. Абада провів у поточному сезоні 13 поєдинків, відзначився 4 голами та 3 асистами.
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