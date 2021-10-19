Скасований шедевр Тейшейри у відеоогляді матчу Бешикташ – Спортінг – 1:4
Спортінг обіграв Бешикташ в рамках 3-го туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Лісабонці ще у першому таймі забезпечили собі комфортну перевагу. Їм навіть допоміг Домагой Віда, зігравши рукою у власному штрафному. Незадовго до перерви Бешикташ зусиллями Алекса Тейшейри, здавалося, трохи оживив інтригу. Колишній гравець Шахтаря забив справді шедевральний гол, але забрався у мінімальний офсайд.
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У другому таймі яскравих подій було куди менше. Лише наприкінці матчу гості довели справу до розгрому. Відтак, Спортінг набрав перші очки в груповому турнірі, піднявшись на чисте 3 місце. Бешикташ програв усі три матчі і замикає квартет C.