Лісабонці ще у першому таймі забезпечили собі комфортну перевагу. Їм навіть допоміг Домагой Віда, зігравши рукою у власному штрафному. Незадовго до перерви Бешикташ зусиллями Алекса Тейшейри, здавалося, трохи оживив інтригу. Колишній гравець Шахтаря забив справді шедевральний гол, але забрався у мінімальний офсайд.

Спортінг розбив Бешикташ, набравши перші очки в ЛЧ – дубль Коатеса, скасований шедевр екс-зірки Шахтаря, жах Віди і Ко

У другому таймі яскравих подій було куди менше. Лише наприкінці матчу гості довели справу до розгрому. Відтак, Спортінг набрав перші очки в груповому турнірі, піднявшись на чисте 3 місце. Бешикташ програв усі три матчі і замикає квартет C.