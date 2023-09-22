У поєдинку 8-го туру УПЛ Оболонь на своєму полі розписала нічию з Вересом (0:0). Дивіться відеоогляд зустрічі на "Футбол 24".

Краснопір мав виводити Оболонь вперед вже на 3-й хвилині, коли вийшов сам на сам з Пастом, обіграв його, але пробив занадто кволо. Згодом форвард Оболоні з близької відстані розстрілював ворота Вереса, але пробив незграбно. Ще до середини тайму "пивовари" могли вести з розгромним рахунком, але м'яч вперто не ліз у ворота.

Оболонь розписала нічию з Вересом, покинувши зону перехідних матчів

Гайдучек огризнувся на 33-й хвилині ударом з близької відстані – Рибка врятував. Перед свистком на перерву Краснопір дивом не зумів замкнути навіс Груші у порожні ворота.

Змарнував свій черговий 100%-вий шанс після відпочинку і Гайдучик. В середині другої сорокап'ятихвилинки форвард Вереса таки забив після парного виходу сам на сам, але арбітр сигналізував про офсайд у центрі поля. Оболонь мала перемагати, бо наприкінці зустрічі створила низку небезпечних моментів, але матч так і завершився з нулями на табло.