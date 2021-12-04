У матчі 13-го туру чемпіонату Португалії "орли" на власному полі програли "левам". Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Перед вирішальним матчем групового етапу Ліги чемпіонів проти київського Динамо Бенфіка зустрілась у лісабонському дербі зі Спортінгом. Підопічні Жорже Жезуса на власному полі поступились надпринциповому супернику з рахунком 1:3. Гол престижу було забито лише на шостій доданій хвилині, однак все могло скластися по-іншому, якби арбітр не скасував гол, до якого долучився Роман Яремчук.

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Український легіонер з'явився на полі по перерві і на 80-й хвилині фактично створив гольовий момент. Українець отримав м'яч поблизу воріт суперника, увірвався з ним у штрафний майданчик, пройшов майже до лінії і з правого флангу прострілив на Дарвіна Нуньєса, який замкнув сферу у порожні ворота. Однак арбітр поєдинку Соареш Діаш скористався допомогою VAR і гол не зарахував. Завадив взяттю воріт шестисантиметровий (!!!) офсайд, в який заліз Яремчук.

Нагадаємо, вже у середу, 8 грудня, команда українця прийматиме Динамо. Кияни втратили будь-які шанси на євровесну, тож цей поєдинок буде для "біло-синіх" матчем престижу. Початок зустрічі о 22:00.

Бенфіка перед матчем з Динамо поступилась Спортінгу у надпринциповому дербі – Яремчук знову не забив