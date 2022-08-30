У першому таймі головними дійовими особами стали арбітр Гільєрмо Куадра і його відеопомічник. Вони скасували розкішні голи Морати і Муси з дальної відстані. Потім завдяки повтору пряме вилучення захисника Валенсії Тьєррі "пом'якшили" до жовтої картки.

Атлетіко переміг Валенсію завдяки вдалій заміні Сімеоне, Атлетік розгромив Кадіс і повторив історичне досягнення

Єдиного гола дочекалися на 66-й хвилині, коли на полі з'явився Грізманн. Француз пробив з лінії карного майданчика, а рикошет від капітана "кажанів" Солера не залишив шансів голкіперу – 1:0 на користь Атлетіко.