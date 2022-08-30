Нелегальні шедеври і фатальний рикошет від капітана у відеоогляді матчу Валенсія – Атлетіко – 0:1
09:45 - Читать на русском
Атлетіко дотиснув Валенсію у матчі 3 туру Прімери. Дивіться відео гола та огляд зустрічі.
66’ Антуан Грізманн
У першому таймі головними дійовими особами стали арбітр Гільєрмо Куадра і його відеопомічник. Вони скасували розкішні голи Морати і Муси з дальної відстані. Потім завдяки повтору пряме вилучення захисника Валенсії Тьєррі "пом'якшили" до жовтої картки.
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Єдиного гола дочекалися на 66-й хвилині, коли на полі з'явився Грізманн. Француз пробив з лінії карного майданчика, а рикошет від капітана "кажанів" Солера не залишив шансів голкіперу – 1:0 на користь Атлетіко.
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