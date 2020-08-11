Скасовані голи, удари в стійки і переможний пенальті у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Копенгаген

Манчестер Юнайтед лише у компенсований час переміг Копенгаген на стадії 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Манчестер Юнайтед володів перевагою упродовж всього матчу, однак нефарт і розкішна гра голкіпера данців Юнссона завадили "червоним дияволам" забити в основний час. Марсьяль і Фернандеш били в стійки, голи Рашфорда та Грінвуда скасовували через офсайди. Команда Сульшера і сама могла пропустити, якби гравці Копенгагена були більш точними під час завершення своїх рідкісних контратак.

Манчестер Юнайтед в екстра-таймі дотиснув Копенгаген та вийшов у півфінал Ліги Європи

Доля зустрічі вирішилася в перші хвилини екстра-таймів. Арбітр призначив пенальті, вгледівши порушення проти Марсьяля. До м'яча підійшов Фернандеш і потужно пробив у лівий від себе кут – 1:0.