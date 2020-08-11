toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Скасовані голи, удари в стійки і переможний пенальті у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Копенгаген

09:31 - Читать на русском
Скасовані голи, удари в стійки і переможний пенальті у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Копенгаген
Манчестер Юнайтед – Копенгаген – відеоогляд матчу

Манчестер Юнайтед лише у компенсований час переміг Копенгаген на стадії 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

94’ Бруну Фернандеш
 
94’ Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед володів перевагою упродовж всього матчу, однак нефарт і розкішна гра голкіпера данців Юнссона завадили "червоним дияволам" забити в основний час. Марсьяль і Фернандеш били в стійки, голи Рашфорда та Грінвуда скасовували через офсайди. Команда Сульшера і сама могла пропустити, якби гравці Копенгагена були більш точними під час завершення своїх рідкісних контратак.

Манчестер Юнайтед в екстра-таймі дотиснув Копенгаген та вийшов у півфінал Ліги Європи

Доля зустрічі вирішилася в перші хвилини екстра-таймів. Арбітр призначив пенальті, вгледівши порушення проти Марсьяля. До м'яча підійшов Фернандеш і потужно пробив у лівий від себе кут – 1:0.

blog_ava
Інгулець визначився з домашньою ареною у разі виходу в УПЛ
09:18
2614
Теги
Ліга Європи Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Копенгаген Копенгаген Відеоновини Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
12
хв
Вулверхемптон
22:00
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?