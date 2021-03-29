Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відреагував на скандал з не зарахованим голом Кріштіану Роналду в матчі Сербія – Португалія (2:2).

На останніх секундах звітного поєдинку Кріштіану відзначився голом, який міг би стати переможним. Однак арбітр зустрічі Данні Маккелі не зафіксував взяття воріт, мотивуючи це тим, що м'яч не перетнув лінію воріт, хоча повтори довели протилежне.

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Виявляється, що подібного можна було уникнути. Так, у матчах кваліфікації на ЧС-2022 за умовчанням не використовуються VAR та система автоматичної фіксації голів, але щодо залучення останньої команди можуть домовлятися між собою. Про це повідомив УЄФА у відповіді на відповідний запит.

"Рішення про використання технології визначення взяття воріт в європейській кваліфікації лежить на асоціації, яка приймає поєдинок. Якщо асоціація планує використовувати цю технологію, то вона також повинна отримати письмову згоду від асоціації гостей", – наводить тест заяви УЄФА Reuters.

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