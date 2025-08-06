Як інформує RTL, рада директорів Федерації футболу Люксембургу (FLF) вирішила, що Жерсон Родрігес не зможе грати за національну збірну Люксембургу протягом невизначеного терміну.

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Родрігес потрапив у гучний скандал, коли його засудили до 18 місяців умовного ув'язнення через домашнє насильство та тілесні пошкодження. Федерація підтримала нападника, і навіть викликала на два матчі в червні. Прес-служба національної команди підготувала заяву, в якій би Жерсон перепросив за свою поведінку, але він відмовився.

У підсумку Федерація вирішила відсторони 30-річного Родрігеса, наголосивши, що "репутація установи вище за будь-яку окрему особу".

Родрігес є рекордсменом збірної Люксембургу. З моменту дебюту у 2017 році він забив 23 голи у 73 матчах.

До слова, Жерсон виступав за Динамо. Загалом він зіграв за киян у 53 матчах, забивши дев'ять голів. З моменту переходу до "біло-синіх" у 2019 році він також встиг пограти в орендах за Анкарагюджю, французький Труа, турецький Еюпспор, саудівську Аль-Вехду, турецький Сівасспор, Слован Братислава, португальський ABC та китайський Гуанджі Пінггуо.

Люксембург розпочне свою кваліфікаційну кампанію до чемпіонату світу у вересні проти Північної Ірландії, Словаччини та Німеччини.

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