Скандальну екс-зірку Динамо відсторонили від збірної на невизначений термін
Екс-форвард Динамо Жерсон Родрігес знову опинився на шпальтах газет.
Як інформує RTL, рада директорів Федерації футболу Люксембургу (FLF) вирішила, що Жерсон Родрігес не зможе грати за національну збірну Люксембургу протягом невизначеного терміну.
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Родрігес потрапив у гучний скандал, коли його засудили до 18 місяців умовного ув'язнення через домашнє насильство та тілесні пошкодження. Федерація підтримала нападника, і навіть викликала на два матчі в червні. Прес-служба національної команди підготувала заяву, в якій би Жерсон перепросив за свою поведінку, але він відмовився.
У підсумку Федерація вирішила відсторони 30-річного Родрігеса, наголосивши, що "репутація установи вище за будь-яку окрему особу".
Родрігес є рекордсменом збірної Люксембургу. З моменту дебюту у 2017 році він забив 23 голи у 73 матчах.
До слова, Жерсон виступав за Динамо. Загалом він зіграв за киян у 53 матчах, забивши дев'ять голів. З моменту переходу до "біло-синіх" у 2019 році він також встиг пограти в орендах за Анкарагюджю, французький Труа, турецький Еюпспор, саудівську Аль-Вехду, турецький Сівасспор, Слован Братислава, португальський ABC та китайський Гуанджі Пінггуо.
Люксембург розпочне свою кваліфікаційну кампанію до чемпіонату світу у вересні проти Північної Ірландії, Словаччини та Німеччини.
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