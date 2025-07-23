"Скандально та нечувано": клуб Роналду принизив захисника титулованої команди
Аль-Наср відмовився від трансферу захисника Фейєнорда Давіда Ганцко в останню мить.
Нечувана історія відбулася з захисником Фейєнорда Давідом Ганцко. 27-річний гравець домовився про перехід в Аль-Наср Кріштіану Роналду, а також повідомив про це роттердамський клуб. Утім, він так і не зіграє в Саудівській Аравії.
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Як повідомляє vi.nl, Ганцко розірвав договір про оренду своєї квартири в Роттердамі та вирушив до Австрії, де Аль-Наср проводить збори. Захисник відчув, що його не чекають у розташування команди. Давід чекав у сусідньому готелі, поки саудівці не повідомили його, що клуб скасовує перехід.
Ганцко нічого не залишалося, як повернутися в Фейєнорд, де наставник Робін ван Персі підтримав гравця і зустрів з обіймами.
Фейєнорд зазвичай не робить ніяких заяв, але в цьому випадку клуб порушив мовчання, назвавши поведінку Аль-Насра "скандальною та нечуваною".
До слова, Фейєнорд 16 разів здобував титул чемпіона Нідерландів, а у 1970 вигравав Кубок чемпіонів (Лігу чемпіонів).
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