Центрбек Ліона оголосив про завершення виступів у збірній Хорватії. Зараз йому 33 роки.

Кривдник збірної України завершив міжнародну кар'єру

Ловрен дебютував за "картатих" у жовтні 2009-го. Відтоді встиг награти за збірну 78 матчів матчів та оформити 5 голів. Захисник був ключовим виконавцем хорватів на "срібному" ЧС-2018 і "бронзовому" ЧС-2022. Мундіаль в Катарі виявився прощальним турніром для Ловрена.

Клубна кар'єра ветерана також насичена (вигравав ЛЧ та АПЛ з Ліверпулем), але має темні плями. Деян 2,5 роки виступав за пітерський Зеніт, зокрема, перетнувся з Ярославом Ракицьким. Ловрен продовжував підтримувати росіян навіть після повномасштабного вторгнення в Україну. Зараз центрбек грає у складі Ліона.

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