Самба Діалло не входить у плани Олександра Шовковського і у поточному сезоні не зіграв жодної хвилини за київський клуб.

Сенегальський півзахисник Самба Діалло може покинути Динамо ще у це трансферне вікно, повідомляє журналіст Руді Галетті на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

За інформацією джерела, два французькі клуби – Сент-Етьєн та Лаваль, а також сербська Црвена Звезда проявляли інтерес до 22-річного вінгера. Однак переговори не увінчалися успіхом, оскільки фінансові пропозиції виявилися нижчими за очікування футболіста та його оточення.

Втім, Діалло наразі перебуває у полі зору низки клубів із Туреччини та Бельгії, які вже збирають інформацію щодо можливого трансферу, тож його відхід з Динамо цього літа все ще не варто виключати.

Нагадаємо, Самба перейшов в Динамо влітку 2021 року, однак так і не зміг закріпитись в основному складі киян. Минулий сезон провів в оренді в ізраїльському Хапоель Єрусалим (3 голи в 19 матчах), де окрім своєї гри запам'ятався двома вилученнями і бійкою на полі. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 31 грудня 2026 року, а Transfermarkt оцінює гравця в 300 тисяч євро.

