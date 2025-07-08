У вівторок, 8 липня, стартує боротьба за вихід до наступного етапу Ліги чемпіонів для Мальме та Іберії 1999. Перший поєдинок між шведською та грузинською командами відбудеться на стадіоні імені Михайла Месхі у Тбілісі. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

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Цей матч приверне увагу й українських уболівальників: досвідчений Євген Арановський працюватиме в ролі спостерігача за арбітражем, повідомляє УЄФА. Він оцінюватиме роботу бригади рефері, яку очолить Ігор Стройчевский.

Матч-відповідь заплановано на 15 липня в Мальме, а переможець двоматчевого протистояння зустрінеться у другому раунді кваліфікації з Левадією або РФШ.

Нагадаємо, що у 2023 році Євген Арановський опинився в центрі скандалу під час матчу між СК Дніпро-1 та Ворсклою, де він виконував обов’язки арбітра VAR.

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