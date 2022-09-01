"Каноніри" потужно провели перший тайм, але зі зливи моментів вдалося реалізувати лише один. Жезус вдало зіграв на добиванні після рикошету і сейву Мартінеса.

Ман Сіті знищив Ноттінгем завдяки другому поспіль хет-трику Холанда, Арсенал переграв Астон Віллу й очолив таблицю

По перерві Астон Вілла прийшла до тями і на 74-й хвилині зрівняла рахунок. Дуглас Луїс знову показав навички закручування м'яча з кутового прямо у ворота. Щоправда, Камара відверто заважав Ремсдейлу у воротарському майданчику, але арбітри навіть з повторами не зафіксували жодних порушень. Радість гостей була недовгою. Вже через 3 хвилини Мартінеллі забули на вбивчій позиції, і бразилець приніс Арсеналу 5 перемогу поспіль. Команда Артети вже другий тур проводить без Зінченка, проте це не заважає підтримувати ідеальний темп.