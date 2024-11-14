Англійський суддя Девід Кут вляпався в черговий скандал після ганебного відео про Ліверпуль.

Арбітра АПЛ нещодавно відсторонили від роботи після того, як він назвав мерсисайдців "лайном", а Юргена Клоппа "німецьким мудаком".

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Девід Кут знову привернув до себе увагу. The Sun опублікував ролик, на якому арбітр вдихає білий порошок. Стверджується, що відео було знято 6 липня – наступного дня після матчу Іспанії та Німеччини (2:1) в 1/4 фіналу Євро-2024, де англієць відповідав за ВАР.

Імовірно, відео, яке Кут відправив своєму приятелеві, було знято в готельному номері, наданому йому УЄФА на час турніру.

Кількома днями раніше, 1 липня, Давід надіслав другу фотографії, на яких також був зображений білий порошок. Нагадаємо, що УЄФА скасував призначення Кута на матчі Ліги націй у листопаді.

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