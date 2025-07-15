"Чорні орли" офіційно повідомили про перехід атакувального півзахисника Оркуна Кьокчу з Бенфіки. Бешикташ розкриває фінансові подробиці угоди – річна оренда з пунктом викупу наступного літа за 25 млн євро, які будуть виплачені кількома траншами до 2030 року. Це рекордний трансфер не лише в історії клубу, а й всієї турецької Суперліги. Сам Кьокчу зароблятиме 5 млн євро щосезону.

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Бенфіка два роки тому платила Фейєнорду за хавбека майже 30 млн євро. Турок провів за лісабонських "орлів" 98 матчів, оформивши 19 голів та 22 асисти. Прощання вийшло зовсім не гладким. 24-річний Кьокчу влаштував істерику прямо на полі під час матчу Клубного ЧС, коли головний тренер Бруну Лаже вирішив його замінити. Натомість запальна турецька публіка із захватом зустріла новачка.

Нагадаємо, Бешикташ має стати наступним суперником Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи, якщо "гірники" раптом не розгублять гандикап 6:0 у матчі-відповіді проти Ільвеса.

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