Конголезький вінгер Бені Макуана не зіграє за ЛНЗ в матчі 22-го туру УПЛ проти Полісся.

За умовами орендної угоди, орендований гравець ЛНЗ Макуана не може зіграти проти Полісся, якому він належить, повідомляє Sport.ua. Керівництво житомирського клубу могло б дозволити футболісту зіграти проти їхньої команди у разі виплати солідної суми.

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Втім, очікується, що у поєдинку 22-го туру УПЛ ЛНЗ – Полісся за "фіолетових" дебютує англійський півзахисник Джевісон Беннетт. Матч між командами відбудеться сьогодні у Черкасах, початок гри – о 15:30.

Нагадаємо, Бені Макуана виступав за Полісся з 2023 року. У нинішньому сезоні конголезець втратив місце в основному складі команди через порушення дисципліни. Наразі житомирський клуб посідає 4-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України з 34-ма очками, ЛНЗ – на 10-му, у підопічних Романа Григорчука 25 набраних балів.

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