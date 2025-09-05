"Я хочу показати динамівським вболівальникам, що я підтримую їхні думки щодо війни. Росія є агресором і зазіхає на чуже, це дуже сумно. Україна, захищаючи свою землю та громадян, втрачає багато людей на цій несправедливій війні.

Динамо відреагувало на скандал з проросійськими постами Бленуце: "Визнав колишні помилки"

Це непроста ситуація для мене, адже її можна інтерпретувати неправильно. Я хочу заявити, що я не підтримую Росію і я точно не говорив нічого поганого про Україну. Це була моя велика помилка, що я репостив дані дописи. Я не знав добре цих людей і не надавав значення їхній ролі в російській пропаганді. Для мене вони були ноунеймами.

Коли мені пояснили, хто вони такі, я усвідомив свою помилку і зрозумів, що потрапив в погану ситуацію. Я абсолютно проєвропейська і проукраїнська людина.

Я продемонструю свою щиру підтримку. Якщо хтось матиме до мене питання, то я відкритий до спілкування, готовий зустрітися з кожним вболівальником та все пояснити. Я повторюся, що я не підтримую Росію, я на боці українського народу.

Мої ідоли – це Холанд, Лєвандовскі та Ібрагімовіч. Я не дуже впевнений щодо схожості ігрового стилю з Ібрагімовічем, але мені подобається його его. Щодо стилю, то тут мені ближчий Холанд.

Перш за все я думаю про командні цілі – це виграш чемпіонату, далі вихід до основного раунду ЛЧ і мрію виступити там якнайкраще", – заявив Владислав Бленуце в інтерв'ю клубному каналу Динамо.

Нагадаємо, що Бленуце у 2024 році репостив в TikTok висловлювання пропагандиста Владіміра Соловйова про владу Молдови, де народився Владислав. А дружина новачка Динамо раніше поширювала відео з кремлівським диктатором Путіним.

