Румунський форвард опинився у центрі уваги через суперечливі пости в соцмережах, проте клуб зробив усе, щоб забезпечити йому комфорт і підтримку.

Владислав Бленуце має довіру братів Суркісів, тренера Олександра Шовковського та партнерів, повідомляє Fanatik. Гравець уже дебютував у чемпіонаті проти Оболоні, відіграв у Кубку з Олександрією та має хороші шанси з’явитися у матчі з Карпатами 27 вересня.

За інформацією джерела, клуб навіть надав гравцю будинок для сім’ї замість квартири за контрактом. Бленуце, чий договір із Динамо чинний п’ять років, прагне зміцнити стосунки з фанатами та привернути увагу наставника збірної Румунії Мірчі Луческу.

