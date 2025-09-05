У матчі 17-го туру відбору чемпіонату світу-2026 між Бразилією та Чилі стався скандальний епізод. На доданих хвилинах першого тайму Феліпе Лойола опинився на газоні після порушення правил з боку суперника у центральній зоні поля. У цей момент до чилійця підійшов Каземіро. Півзахисник Бразилії дивився на головного арбітра Алексіса Ерреру, ніби намагаючись заволодіти м’ячем, але при цьому наступив шипами на ногу футболістові Індепендьєнте.

Гравці збірної Чилі миттєво зреагували на епізод, оточивши арбітра та вимагаючи суворого покарання для суперника. Протести тривали майже хвилину, однак суддя залишив інцидент без уваги. Ба більше, система VAR навіть не ініціювала перегляд потенційного фолу.

Цей момент викликав бурхливе обговорення у пресі та серед уболівальників, адже багато хто вважає, що Каземіро мав отримати щонайменше жовту картку. Зрештою, матч завершився впевненою перемогою Бразилії 3:0.

? INCREÍBLE QUE ESTE PISOTÓN DE CASEMIRO SOLO FUE AMARILLA. pic.twitter.com/14P8vKPjrU — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) September 5, 2025

