Скандальний матч Зозулі вкотре перенесли – українець відновить сезон в Іспанії

Роман Зозуля у матчі проти Райо Вальєкано / Фото з відкритих джерел

Рестарт Сегунди відкриють дограшем резонансного матчу.

Сумнозвісний поєдинок Альбасете проти Райо Вальєкано відбудеться не 11 червня, як планувалось раніше, а 10-го, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Іспанії.

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Нагадаємо, матч, який проходив 16 грудня 2019 року, так і не був дограний – Альбасете відмовився виходити на другий тайм через нацистські образи, які лунали на адресу Романа Зозулі. Райо отримав покарання у вигляді штрафу 18 тисяч євро та часткового закриття трибун на наступні два поєдинки.

А вже 12 червня будуть зіграні перші матчі після карантину: у поєдинку 32-го туру Ов'єдо Луніна зустрінеться з Понферрадіною, а наступного дня відбудуться матчі ще кількох українських представників Сегунди – Луго Василя Кравця зустрінеться з Расінгом, а Алькоркон Сергія Мякушка протистоятиме Сарагосі.

До слова, Альбасете після 30 турів посідає 18 сходинку у турнірній таблиці другого за силою дивізіону Іспанії, набравши 35 очок.

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