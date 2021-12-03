Після резонансного поєдинку 12-го туру Прімейра-ліги між Белененсешем і Бенфікою (0:7) найвище футбольне керівництво змінило критерії заявки.

Сьогодні, 3 грудня, відбулась зустріч представників Португальської федерації футболу, Прімейри та окремих профспілок, на якій обговорювались критерії формуванння заявки на матч, повідомляє Sol.Sapo.

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Причиною цього став матч 12-го туру Белененсеш – Бенфіка. Господарі через спалах коронавірусу виставили на гру лише 9 гравців, а по перерві арбітр достроково завершив поєдинок. Відтак, на засіданні ухвалили рішення, що зустрічі не можна буде проводити, якщо у складі кожної команди буде не менше 13 футболістів, включно з воротарями.

Зауважимо, у скандальному поєдинку український форвард Роман Яремчук участі не брав, хоч і був у заявці.

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