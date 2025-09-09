Конголезький вінгер Бені Макуана продовжить кар’єру в чемпіонаті Чехії, де захищатиме кольори Яблонця, повідомляє прес-служба клубу.

22-річний футболіст приєднався до нового клубу на правах оренди з подальшою можливістю викупу його контракту, який належить Поліссю та чинний до літа 2028 року.

Нагадаємо, Бені перейшов у житомирський клуб влітку 2023 року з Монпельє за 250 тисяч євро. Він одразу став однією з головних зірок команди. Однак, минулого сезону все змінилось – Макуана регулярно порушував дисципліну та втратив місце у старті. У березні цього року конголезький легіонер приєднався до ЛНЗ на правах оренди.

