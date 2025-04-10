22-річний вінгер Полісся повернувся до тренувань у загальній групі, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Макуана не грав у попередніх матчах черкасців, адже заліковував травму, якої зазнав у двосторонці команди на тренуванні, вилетівши за межі поля.

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Зазначається, що головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук повністю задоволений роботою футболіста і хоче якнайшвидше покластися на нього в поєдинках клубу. Раніше повідомлялося, що Бені Макуана не грає за ЛНЗ, тому що він систематично порушує дисципліну в команді.

Нагадаємо, конголезець перейшов до складу "фіолетових" в березні 2025 року на правах оренди з житомирського Полісся. У нинішньому сезоні півзахисник зіграв лише 2 хвилини за ЛНЗ. Наразі черкаський клуб посідає 10-те місце в турнірній таблиці УПЛ з 25 очками.

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