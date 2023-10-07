Форвард Динамо Жерсон Родрігес, який на правах оренди виступає за турецький Сівасспор, може опинитися у в'язниці, повідомляє Luxembourg Times.

Опальний легіонер Динамо: Єдина людина, з якою хочу бути поруч, – це я

28-річний футболіст звинувачується у нападі на трьох людей. Зокрема, у фізичній розправі Жерсона звинуватила його колишня дівчина Емілі Боланд (вона стверджує, що він вдарив її по обличчю у листопаді минулого року).

Ще два інциденти трапилось у 2022-му та 2019-му роках (у першому – він вибив людині зуб). Зазначається, що двоє людей внаслідок цих нападів втратили працездатність, що додало обтяжувальних обставин до звинувачень. За такі правопорушення Кримінальний кодекс Люксембургу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, Жерсон перейшов у Динамо влітку 2019 року за 2 млн євро. У складі київського клубу зіграв 53 матчі та забив 9 м’ячів, ставши чемпіоном, а також володарем Кубка та Суперкубка України. Останні два сезони Родрігес також провів у оренді, виступаючи в чемпіонатах Франції (Труа), Туреччини (Еюпспор) та Саудівської Аравії (Аль-Вехда). Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,7 млн євро.

"Найбільше подобається дратувати людей": поляк Грабара – у 16 в Ліверпулі, підтримка України і погрози через соцмережі