Скандальний критик Динамо та Суркісів Журавльов став кандидатом в президенти України

Президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов, який відомий критикою київського Динамо та братів Суркісів, офіційно зареєстрований кандидатом на виборах президента України 31 березня.

Відповідне рішення було прийнято у середу на засіданні Центральної виборчої комісії України. Журавльов є кандидатом від партії "Стабільність", створеної у 2016 році.

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У коментарі Футбол 24 Журавльов зазначив, що як мешканець свого регіону "добре знає, як принести мир на Донбас". При цьому підкреслив, що вважає Росію ворогом та агресором. Він вказав, що як футбольний функціонер дійсно перебуває в команді президента ФФУ Андрія Павелка, але не змішує футбол та політику.

"Я присутній у футбольному житті країни, Маріуполя, Донбасу і вважаю себе членом команди Павелка, тому що він керівник Федерації футболу України. Так, Павелко є членом фракції Блоку Петра Порошенка, але це не означає, що я повністю підтримую чи не підтримую. З чимось я згоден, з чимось - ні. Просто для мене футбол – це футбол, а політика – це політика. Я завжди розділяю ці речі. І мої політичні погляди можуть співпадати з поглядами Павелка, а можуть не співпадати", – пояснив він.

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Журавльов стверджує, що задля внесення грошової застави у 2,5 млн грн ддя участі у виборах він взяв безвідсоткову позику, і заявляє, що за ним не стоять ані олігархи, ані "провладні структури". До речі, на виборах мера Маріуполя у листопаді 2015 року Журавльов зайняв лише 5 місце, отримавши підтримку у 1,8% (2181 виборця).