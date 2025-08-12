"Потрібно запитати Забарного та Сафонова, що вони думають з цього приводу і чи є це для них проблемою. Яка їхня позиція в цьому конфлікті? Якщо один із них відчує, що присутність іншого є нестерпною, тоді доведеться шукати рішення.

Проте наразі немає жодних ознак того, що ці два гравці не можуть співіснувати. Мені дуже подобається ідея, що дві людини, які походять із країн, що перебувають у конфлікті, не обов’язково перебувають у особистому конфлікті. Вирішувати це мають, перш за все, самі гравці", – сказав Менес у ефірі Pierrot Le Foot.

Нагадаємо, що відсутність росіянина в ПСЖ називають однією з вимог українського захисника Іллі Забарного. Контракт українця з французьким клубом уже підписано на п’ять років. Клуб офіційно оголосив про трансфер, однак росіянин досі залишається в команді.

До слова, П’єр Менес – французький коментатор зі скандальною біографією. У серпні 2016 року його звинуватили в тому, що після запису програми він підняв спідницю журналістки та схопив її за сідниці. Менес стверджує, що лише підняв спідницю, не торкаючись жінки. Крім того, у двох інших випадках він насильно цілував колег-жінок, що викликало реакцію глядачів у студії.

