Кияни не залишилися без уболівальників під час поєдинку в Стамбулі проти Галатасарая (3:1).

Прийшов підтримати свою команду Жерсон Родрігес та один із лідерів полтавської Ворскли Олів'є Тілль. Люксембуржці перебували на трибунах з великим прапором України.

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До слова, Жерсон розпочинав сезон у Динамо, однак потім приєднався до Труа на правах оренди. Там Родрігес вкотре продемонстрував свою недисциплінованість, за що його вигнали з французького клубу посеред сезону.

Наприкінці березня форвард разом зі своїм земляком Олів'є Тіллем перейшов у турецький Еюпспор. Знову ж в оренду до кінця нинішнього сезону. До слова, Тілль був лідером Ворскли та одним з найрезультативніших гравців першої половини чемпіонату України – 8+7 у 16 матчах.

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