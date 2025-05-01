Апеляційний суд Люксембургу залишив без змін вирок про 18 місяців умовного тюремного ув'язнення для гравця київського Динамо Жерсона Родрігеса, повідомляє Luxembourg Times.

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29-річний футболіст подавав апеляцію на початковий вирок, ухвалений у березні 2024 року. Рішення суду не є остаточним, адже справу може бути передано до Касаційного суду. Родрігес був визнаний винним у побитті своєї подруги, колишньої Міс Люксембург Емілі Боланд, у листопаді 2022 року.

Також Жерсон Родрігес звинувачується у кількох нападах біля нічних клубів. Згідно з обвинувальним висновком, він зламав кістки на обличчі одного чоловіка та вибив зуби іншому. Також футболіст ображав поліцейських та погрожував їм.

Нагадаємо, Жерсон Родрігес перейшов до київського Динамо у 2019 році за 2 мільйони євро. У складі "біло-синіх" нападник закріпитися не зумів та грав на правах оренди за клуби з Туреччини, Словаччини, Франції, Китаю та Саудівської Аравії. Наразі Родрігес виступає за португальський АВС. Його контракт з Динамо завершується 30 червня 2025 року.

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