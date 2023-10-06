Проти нападника наразі проводиться розслідування після заяв колишньої дівчини, яка звинуватила його в жорстокій поведінці та нападі. Юридичні проблеми Жерсона Родрігеса не вплинули на тренера збірної Люксембургу Люка Хольца, який вирішив викликати форварда до національної команди.

Опальний легіонер Динамо: Єдина людина, з якою хочу бути поруч, – це я

"Я не суддя і не в моїй компетенції робити висновки про те, що хтось робить у своєму приватному житті або про те, що сталося кілька років тому. Я вважаю, що зараз діє презумпція невинуватості. Вироку не було, і я не дозволяю собі грати роль судді в цій справі. Ми перебуваємо в ситуації, якої ніколи не мали раніше, тому що у нас є шанс кваліфікуватися. Тому ми починаємо з чистого аркуша. Я хочу дати кожному можливість допомогти команді", – цитує наставника Люксембургу Lux times.

"Червоні леви" перебувають на третій сходинці в турнірній таблиці групи J у кваліфікації до Євро-2024. Від другого місця, яке дає право зіграти у фінальній частині, вони відстають на три бали. Люксембург в міжнародну паузу зустрінеться з Ісландією, 13 жовтня, та Словаччиною, 16 жовтня.

Нагадаємо, що Жерсон Родрігес перейшов у Динамо в 2019 році. За киян він зіграв в 53 матчах, забивши дев'ять голів. Наразі Родрігес перебуває в оренді в Сівасспор.

Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ