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Скандальний фінал африканської Ліги чемпіонів буде переграний

22:52 354 Читать на русском
Скандальний фінал африканської Ліги чемпіонів буде переграний
Есперанс святкує перемогу у африканській Лізі чемпіонів

Фінальний поєдинок африканської Ліги чемпіонів між Есперансом та Відадом переграють.

Африканська конфедерація футболу прийняла рішення переграти матч-відповідь фіналу Ліги чемпіонів між туніським Есперансом та марокканським Відадом, повідомляє beIN.

Скандал у фіналі африканської ЛЧ – команда покинула поле на 59-ій хвилині через відмову арбітра дивитися відеоповтор

Поєдинок відбудеться на нейтральному полі та без вболівальників. Матч планують провести після Кубка африканських націй, який завершиться 19 червня.

Нагадаємо, у матчі-відповіді фіналу африканської Ліги чемпіонів за рахунку 1:0 на користь Есперанса Відад забив гол, але головний арбітр вирішив його не зараховувати та відмовився дивитись VAR. Гравці марокканської команди відмовились продовжувати матч, а головний арбітр через годину зафіксував перемогу Есперанса.

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Теги
Світ Відад Відад Африканська Ліга чемпіонів Есперанс Есперанс
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