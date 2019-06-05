Скандальний фінал африканської Ліги чемпіонів буде переграний

Фінальний поєдинок африканської Ліги чемпіонів між Есперансом та Відадом переграють.

Африканська конфедерація футболу прийняла рішення переграти матч-відповідь фіналу Ліги чемпіонів між туніським Есперансом та марокканським Відадом, повідомляє beIN.

Скандал у фіналі африканської ЛЧ – команда покинула поле на 59-ій хвилині через відмову арбітра дивитися відеоповтор

Поєдинок відбудеться на нейтральному полі та без вболівальників. Матч планують провести після Кубка африканських націй, який завершиться 19 червня.

Нагадаємо, у матчі-відповіді фіналу африканської Ліги чемпіонів за рахунку 1:0 на користь Есперанса Відад забив гол, але головний арбітр вирішив його не зараховувати та відмовився дивитись VAR. Гравці марокканської команди відмовились продовжувати матч, а головний арбітр через годину зафіксував перемогу Есперанса.

Новачок Динамо відмовився від російського паспорта і прийняв пропозицію екс-тренера Карпат – все про "принца" Кадірі